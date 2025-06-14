شكرا لقرائتكم خبر عن بوبو يدخل اهتمامات الزمالك وخطوة قبل بدء المفاوضات مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد رضا "بوبو"، نجم نادى بيراميدز المعار إلى سيراميكا، اهتمامات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تألقه اللافت الفترة الأخيرة واستعادة جزء كبير من مستواه مع فريقه الحالي.

وأبدى مسئولو نادى الزمالك اقتناعهم بضم بوبو، خاصة أنه يمثل خيارا مهما لسد أوجه والنقص فى الفريق، لا سيما أنه يستطيع شغل أكثر من مركز بجانب مكانه الأساسى رقم "8"، ولكن إدارة النادى الأبيض تؤجل المفاوضات الرسمية مع ناديه.

ويأتي قرار الزمالك بتأجيل خطوة المفاوضات الرسمية مع بيراميدز بسبب عدم حسم ملف المدير الفني الذى سيقود الفريق بالموسم الجديد، أو حتى الاستقرار على أيمن الرمادى، خاصة أن إدارة الأبيض ترغب فى إشراك المدرب فى اختيار الصفقات الجديدة.

في سياق مختلف، تواصل مسئولو نادى الاتحاد المنستيرى التونسى مع نظرائهم فى الزمالك للحصول على قيمة القسط الأخير فى صفقة أحمد الجفالى جناح الفريق الذى انتقل إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتخلف الزمالك عن سداد القسط الأخير في صفقة الجفالى، والبالغ 300 ألف دولار، خاصة أن الاتفاق تم بين الطرفين على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 500 ألف دولار يسدد منها 200 ألف دولار والباقى يسدد في شهر مايو الماضي.

وترتب على تأخر الزمالك في سداد القسط الأخير من صفقة الجفالى تطبيق غرامة مالية عليه ما يعادل 5 % من قيمة العقد، ما يساوى 25 ألف دولار، ليصبح النادى الأبيض مطالباً بدفع 325 ألف دولار للنادى التونسي.