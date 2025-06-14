شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية بتوقيت القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لخوض تحدٍ جديد فى مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم بفريق إنتر ميامي الأمريكي فى اللقاء الافتتاحي، فى مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة فى ظل وجود أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

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مواعيد مباريات الجولة الاولى بكأس العالم للأندية

الأحد 15 يونيو

3 فجرا - إنتر ميامي × الأهلي - المجموعة الأولى

7 مساء - بايرن ميونيخ × أوكلاند - المجموعة الثالثة

10 مساء - باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد - المجموعة الثانية

الإثنين 16 يونيو



1 صباحا - بالميراس × بورتو - المجموعة الأولى

5 فجرا - بوتافوجو × سياتل - المجموعة الثانية

10 مساء - تشيلسي × لوس أنجلوس - المجموعة الرابعة

الثلاثاء 17 يونيو



1 صباحا - بوكا جونيورز × بنفيكا - المجموعة الثالثة

4 فجرا - فلامنجو × الترجي - المجموعة الرابعة

7 مساء - فلومنينيسي × دورتموند - المجموعة السادسة

10 مساء - ريفر بليت × أوراوا - المجموعة الخامسة

الأربعاء 18 يونيو



1 صباحا - أولسان هيونداي × صنداونز - المجموعة السادسة

4 فجرا - مونتيري × إنتر - المجموعة الخامسة

7 مساء - مانشستر سيتي × الوداد - المجموعة السابعة

10 مساء - ريال مدريد × الهلال - المجموعة الثامنة

الخميس 19 يونيو



1 صباحا - باتشوكا × سالزبورج - المجموعة الثامنة

4 فجرا - العين × يوفنتوس - المجموعة السابعة

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي