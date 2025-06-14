شكرا لقرائتكم خبر عن يزن النعيمات يرد على مفاوضات الزمالك لضمه فى الصيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الأردني يزن النعيمات ، لاعب العربى القطرى، حقيقة دخول نادى الزمالك في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النعيمات فى تصريحات لـ"التليفزيون الأردني"، "الوجهة القادمة حالياً مع النادى العربى القطري، ومستمر معهم لموسم آخر، وتم تفعيل البند الإضافى فى عقدى".

وعن مفاوضات الزمالك لضمه في الصيف المقبل قال، "ليس كل ما يثار على السوشيال ميديا واقعى، والناس لا تخاف الله، وهذا الأمر مزعج جداً، و90% منه غير صحيح وغير حقيقى".

في سياق مختلف، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

وتنوى لجنة التخطيط عدم ترك اللاعبين التى تنتهى عقودهم إلى الوصول إلى فترة السماح التى يمكنهم فيها التوقيع لأى نادٍ، وذلك من خلال التفاوض معهم فى وقت مبكر على تمديد عقودهم، والاتفاق على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

واستقرت لجنة التخطيط على تسويق أى لاعب، مهما كان اسمه، حال مماطلته فى تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، واللاعبون هم نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمد السيد،ناصر ماهر، وأحمد حمدي.