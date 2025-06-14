شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمال يتقدم باستقالته من عضوية مجلس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الدكتور محمد جمال عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى استقالته من عضوية المجلس للمدير التنفيذى للنادى اليوم، ليكون بذلك العضو الثانى الذى يستقبل من عضوية مجلس الدراويش عقب محسن عبد المسيح.

وجاء نص الاستقالة التى أرسلها ثنائى مجلس الاسماعيلى للمدير التنفيذى كالتالى:

استقالة

السيد / المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي

تحية طيبة وبعد .....

التقدم لسيادتكم يطلب قبول استقالتنا من عضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي، وذلك لأسباب شخصية، والتي تحول دون قدرتنا على الاستمرار في أداء مهام المنصب على الوجه الأمثل.

لقد كان شرفاً كبيراً لنا أن تكون جزءاً من مجلس إدارة هذا الكيان العريق، وخدمة النادي الإسماعيلي وجماهيره الوفية، وقد حرصنا خلال فترة عملنا على يذل كل جهد ممكن لما فيه صالح النادي الإسماعيلي.

ولا يسعنا إلا أن تتوجه بجزيل الشكر والتقدير للجمعية العمومية التي منحتنا الثقة دون غيرنا ونتمنى للنادي الإسماعيلي كل التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .....

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٦/١٤

مقدمه لسيادتكم ،،

عضو مجلس الادارة

ك. محسن عبد المسيح

عضو مجلس الادارة تحت السن)

د. محمد جمال عبد المنعم