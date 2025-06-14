شكرا لقرائتكم خبر عن التالتة شمال بتهز جبال.. جمهور الأهلي يشعل الأجواء قبل مواجهة إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

رصد ”الخليج 365” لحظة تشجيع جماهير الأهلى في شوارع مدينة ميامى الأمريكية للمارد الأحمر قبل مواجهة المرتقبة أمام إنتر ميامى فى افتتاح كأس العالم للأندية، وردد المشجعون عبارات: "التالتة شمال بتهز جبال".

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ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.