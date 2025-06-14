شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، أيمن الرمادي يرفض تدريب المصري ويترقب موقف الزمالك، الشناوي يحمي عرين الأهلى أمام إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية.

جمهور الأهلي لـ زيزو: منتظرينك تسجل هدفا للأهلى أمام إنتر ميامى.. فيديو

وجهت جماهير الأهلى رسالة إلى أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق قبل مواجهة إنتر ميامى الأمريكي في الثالثة فجر الأحد فى افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

أيمن الرمادي يرفض تدريب المصري ويترقب موقف الزمالك كشف مصدر بالنادي المصري أن مسئولى النادي البورسعيدي حاولوا جس نبض أيمن الرمادي، المدير الفني للزمالك، والذي انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي، بعدما حصد مع الفريق بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، لتدريب المصري الموسم المقبل.

طارق مصطفى يستكمل مشواره مع البنك الأهلي بعد وصافة كأس عاصمة مصر

جدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

اتحاد الكرة يصرف مستحقات المنتخبات والحكام الأسبوع الجارى

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي صرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالحكام في مختلف الدوريات خلال الأيام القليلة المقبلة، وأيضا صرف المستحقات الخاصة بهم فى بطولة كأس عاصمة مصر، بناءً على طلب لجنة الحكام بوجود متأخرات للحكام لأكثر من شهرين بمختلف المسابقات.

الاعتذار ينهي أزمة أحمد حمدي بعد قرار تحويله للتحقيق فى الزمالك

كشف مصدر أن أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ينوى الاعتذار لمسئولى نادى الزمالك بعد الأزمة التى نشبت بينهما خلال اليومين الماضيين بسبب تكاليف سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على جراحة الرباط الصليبي.

الشناوي يحمي عرين الأهلى أمام إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية

استقر الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد محمد الشناوى قائد الفريق فى حماية عرين المارد الأحمر فى مباراة إنتر ميامى الأمريكى بافتتاح كأس العالم للأندية، وذلك للاستفادة من خبراته الكبيرة بعد مشاركته فى المحافل العالمية أكثر من مرة سواء مع الأهلى أو منتخب مصر.

شاهد كواليس المران الأخير للأهلى قبل مواجهة إنتر ميامي فى كأس العالم للأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى جانباً من مران فريقها الأخير استعداداً لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى وعلقت قائلة: "نحن جاهزون".