شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يفضل الاستعانة بـ طاهر فى الجناح الأيمن وزيزو بديلا أمام إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

فضل الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاستعانة بـ طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيمن فى مباراة إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويرغب ريبيرو فى الاستفادة من سرعة طاهر محمد طاهر وقدراته البدنية، بينما يجلس زيزو وحسين الشحات على دكة البدلاء، تحسباً للدفع به وفقاً لمجريات اللقاء.

الشحات هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في كأس الإنتركونتيننتال برصيد 17 مباراة، كما يُعدّ الجناح أحد لاعبين اثنين فقط سجلا في أربع نسخ من البطولة العالمية، إلى جانب كريم بنزيمة.

ويتطلع الأهلي لمواصلة هذا الزخم فى النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA ، حيث يواجه الأهلي نادي إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية قبل مباراتين إضافيتين في دور المجموعات ضد بالميراس وبورتو.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.