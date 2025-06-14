شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح يرسل استقالته من مجلس الإسماعيلى للمدير التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

أرسل محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، استقالته من منصبه للمدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى بصفة رسمية.

وأعلن محسن عبد المسيح استقالته من منصبه فى بيان رسمى عقب انتهاء موسم الدراويش بشكل رسمى أمس بنهاية مباراة إنبى، التى حصل فيها الفريق الأصفر على برونزية كأس عاصمة مصر.

وجاء نص بيان محسن عبد المسيح كالتالى:

السادة جمهور النادي الإسماعيلي العظيم اتصور أنها المرة الأولى التي يحرص فيها عضو مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته من منصبه إلى جمهور النادي قبل تقديمها إلى النادي أو الجهة الإدارية، وذلك من خلال إيماني بأن جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة سوف تتفهم موقفي بصورة سليمة و تلك الجماهير هي التي صنعت اسم (سيحا) منذ انتقاله من نادى الشمس بمطلع الثمانينات إلى شمس شموس الاندية النادي الإسماعيلي العريق و الكبير . و من أجل ذلك قمت بترشيح نفسي لمجلس إدارة النادي و اختارتني الجمعية العمومية كعضو بمجلس الإدارة و كان لابد أن أرد الدين إلى الكيان وإلى جماهير النادي "

ويضيف محسن عبد المسيح :"يعلم الله الي طوال تواجدي كعضو منتخب في مجلس الإدارة و من أغسطس 2023 لم اوافق على قرار سبب ضررا و لو يسيرا لكيان النادي أو فريق كرة القدم و لدى كل الوثائق الثبوتية التي تؤكد موقفي الحريص على مصالح النادي طوال 22 شهر الماضية و للحقيقة اني قد تقلدت مناصب عديدة و مختلفة بالنادي الإسماعيلي من قبل وكان موقفي ثابتا و هو الحرص على مصلحة. النادي كعضو مجلس إدارة سابق عام 2011 أو مديرا للكرة أو عضو لجنه فنيه عام ١٩٩٧ عندما حصل الاسماعيلي على كأس مصر مع الكابتن على ابو جريشه والكابتن ميمى درويش او مستشار فني لمجلس الإدارة عام ٢٠٢١ او المشرف العام على قطاع الكره والفريق الأول وقطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين والبراعم عام ٢٠١٢ في مجلس الحاج أبو السعود وايضا عضو لجنه المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أو اي موقع سابق لي بالنادي الإسماعيلي و إلى الدقيقة الاخيرة

وأكمل عضو مجلس الاسماعيلى :"كنت على قناعة بتقديم افضل ما لدى حتى نهاية المرحلة ذاتها . لكن بالوقت الحالي أري نفسي مختارا للاستقالة من مجلس الإدارة و عن قناعة تامة كون الأمر يختلف تماما عن الفترات السابقة التي كان يحكمها الود والتفاهم والاحترام للوصول إلى أعلى درجات الأداء الإداري والفني و هو لم يتوفر على الاطلاق - مع كل الاحترام والتقدير داخل مجلس إدارة النادي الحالي".

وأتم محسن عبد المسيح بيانه قائلا :" أرجو أن يتقبل جمهور النادي الإسماعيلي العظيم اعتذاري عن الاستمرار بمجلس إدارة النادي و ما ذكرته سلفا يؤكد أني لم أقفز من المركب بأي حال من الأحوال و إنما حاولت بأقصى ما لدى أن أكون عند حسن ظن الجمهور و الجمعية العمومية وسأتقدم باستقالتي على الفور للسيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي و للجهة الإدارية. اشكركم جميعاً ودائما معا لخدمة النادي الإسماعيلي".