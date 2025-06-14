شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عقود 3 لاعبين مع البنك الأهلي بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

انتهت عقود 3 لاعبين بفريق البنك الأهلي عقب انتهاء الموسم الماضي، بحصول البنك الأهلي على وصافة كأس عاصمة مصر، عقب الخسارة فى المباراة النهائية أمام سيراميكا بثنائية نظيفة، وهم محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد بسيوني.

ويترقب اللاعبون الثلاثة حسم مصيرهم خلال الفترة المقبلة، حيث يحق لهم التوقيع لأي ناد مجاناً خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.