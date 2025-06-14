شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي فى انطلاق مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية فجر الأحد على ملعب هارد روك في ميامي، فى انطلاق النسخة الموسعة الأولى من البطولة، حيث يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

ج..مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 بتوقيت الولايات المتحدة، الثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

ج..يضع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الليلة، خطة محكمة لتضييق الخناق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة التي تجمعهما فجر الأحد فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، فى ظل الخطورة الكبيرة للنجم الأرجنتيني وأهميته مع الفريق الأمريكي.

ج..قال ريبيرو، فى تصريحات صحفية، "لا أعتقد أنه من الممكن الاستعداد لمواجهة ميسى"، في إشارة للإمكانيات الهائلة للنجم اللاتيني. وأضاف، "لكن علينا فقط التحلي بالانضباط أمامه، وهناك لحظات سنحتاج فيها للتحكم بالكرة بشكل أكبر قبل أن تصل إليه".

وتابع، "بمجرد أن تصل الكرة إلى ميسي سيتصرف كالمعتاد.. لاعب يحتاج رقابة خاصة، وأعتقد أنه اعتاد على هذا النوع من الرقابة طوال مسيرته، لكنه جزء من فريق جماعي جيد، مع مدرب جيد، لذا سنكون مستعدين جيدًا، وسنرى ماذا سيحدث". ستكون مواجهة كأس العالم للأندية هي الأولى لميسي ضد الأهلي على الصعيد الرسمي، لكنها الثالثة بشكل إجمالي، بعد مواجهتين وديتين بقميص برشلونة. س..ما الزى الذى سيخوض الأهلى به اللقاء؟ ج..يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.