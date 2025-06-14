شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد محمد هانى لاعب الفريق فى قيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراة إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية.

وفضل ريبيرو الاستعانة بمحمد هانى للاستفادة قدراته الفنية للتوازن بين الدفاع والهجوم، بجانب درايته الكبيرة بالمشاركة فى كأس العالم للأندية التى طالما تألق بقميص الأهلى خلال منافساتها.

وأعرب محمد هاني لاعب الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الجديدة، مؤكدًا أنها بطولة تحمل مكانة خاصة لديه، وأن ذكرياته فيها ستظل خالدة على مدار مشواره الكروي.

وقال محمد هاني، "بطولة كأس العالم للأندية لها مكانة كبيرة جدًّا عندي.. هى واحدة من أقرب البطولات لقلبي، وشرفت بالمشاركة فيها خمس مرات، وهذا بحد ذاته شرف كبير لأى لاعب. هناك لحظات لا تُنسى، منها إحراز هدفى فى مرمى مونتيري، والفوز يومها بهدف دون رد، وكنت فخورًا وقتها أننى ساهمت فى فوز مهم رغم غياب عدد من زملائى الدوليين، وكانت مباراة استثنائية".

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وأضاف، "جيلنا نجح فى حصد ثلاث ميداليات برونزية، وهذا إنجاز كبير فى تاريخ النادى الأهلي، خاصة أن عددًا قليلًا من الأجيال شارك فى البطولة وحقق هذا الكم من النجاحات. خضنا مواجهات قوية أمام فرق بحجم بايرن ميونيخ وريال مدريد، ورغم صعوبة المواجهات، لكن كانت تجارب مميزة زادتنا خبرات، وأظهرت لنا ما تعنيه هذه البطولة على المستوى العالمي".

وعن سر تألقه اللافت فى بطولات كأس العالم للأندية قال هاني، "لا يوجد سر معين.. نحن نؤدى عملنا بكل اجتهاد وجدية فى كل بطولة، ولكن بطولة كأس العالم للأندية لها طابع خاص، وتنظيمها دائمًا ما يكون رائعًا، والاستادات وأجواء المباريات تساعد أى لاعب على تقديم أفضل ما لديه.. أشعر أننى محظوظ بمشاركتى فى هذه البطولة مرات عديدة، وهذا إنجاز شخصى مهم فى مسيرتي".

وتطرق هانى إلى الحديث عن المدير الفنى الجديد للفريق، البرتغالى خوسيه ريبيرو، قائلًا: "تغيير الأجهزة الفنية هو أمر يخص إدارة النادي، ونحن كلاعبين نتحمل مسؤوليتنا فى العمل مع أى مدير فني، ونسعى دائمًا للتكيف مع أفكاره وطريقته التكتيكية بأقصى سرعة.. المنظومة فى الأهلى دائمًا هدفها النجاح، والتفاهم بين اللاعبين والجهاز الفنى عنصر أساسى لتحقيق ذلك".

وأضاف: "جيلنا نجح فى حصد ثلاث ميداليات برونزية، وهذا إنجاز كبير فى تاريخ النادى الأهلي، خاصة أن عددًا قليلًا من الأجيال شارك فى البطولة وحقق هذا الكم من النجاحات. خضنا مواجهات قوية أمام فرق بحجم بايرن ميونيخ وريال مدريد، ورغم صعوبة المواجهات، لكن كانت تجارب مميزة زادتنا خبرات، وأظهرت لنا ما تعنيه هذه البطولة على المستوى العالمي".

وعن سر تألقه اللافت فى بطولات كأس العالم للأندية، قال هاني: "لا يوجد سر معين.. نحن نؤدى عملنا بكل اجتهاد وجدية فى كل بطولة، ولكن بطولة كأس العالم للأندية لها طابع خاص، وتنظيمها دائمًا ما يكون رائعًا، والاستادات وأجواء المباريات تساعد أى لاعب على تقديم أفضل ما لديه.. أشعر أننى محظوظ بمشاركتى فى هذه البطولة مرات عديدة، وهذا إنجاز شخصى مهم فى مسيرتي".

وتطرق هانى إلى الحديث عن المدير الفنى الجديد للفريق، البرتغالى خوسيه ريبيرو، قائلًا: "تغيير الأجهزة الفنية هو أمر يخص إدارة النادي، ونحن كلاعبين نتحمل مسؤوليتنا فى العمل مع أى مدير فني، ونسعى دائمًا للتكيف مع أفكاره وطريقته التكتيكية بأقصى سرعة.. المنظومة فى الأهلى دائمًا هدفها النجاح، والتفاهم بين اللاعبين والجهاز الفنى عنصر أساسى لتحقيق ذلك".

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.