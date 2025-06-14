شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القيد لدورى محترفي اليد 29 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 29 يونيو الجارى موعداً لفتح باب القيد فى الموسم الجديد 2025- 2026، لأندية المحترفين ليستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.

ويعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى الاجتماع السنوي للاتحاد للموسم 2025/2026 لأندية المحترفين يوم 17 يونيو الجارى، بمقر الإتحاد بمدينة نصر.

وأرسل اتحاد اليد تعميم هام على جميع أندية دورى المحترفين عمومى السيدات (أ - ب) وباقى الدرجات وكرة اليد المصغرة بخصوص المؤتمر السنوى العام للموسم الرياضي 2025-2026 ، حيث أن مؤتمر السيدات يعقد يوم 24 من نفس الشهر الجارى.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها نشرة تعليمات الموسم الجديد وتسجيل اللاعبات في الموسم الجديد و خريطة القيد تمهيدا لتسجيل اللاعبن فى جميع المراحل السنية المختلفة.