شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يرفض تدريب المصري ويترقب موقف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالنادي المصري أن مسئولى النادي البورسعيدي حاولوا جس نبض أيمن الرمادي، المدير الفني للزمالك، والذي انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي، بعدما حصد مع الفريق بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، لتدريب المصري الموسم المقبل.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الرمادي ينتظر فى الوقت الحالي حسم مصيره مع الزمالك، كما يفضل العودة إلى الإمارات حال عدم تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة النادي المصري على منح الأولوية فى التدعيمات الصيفية المقبلة لمركز الهجوم، وذلك بعد رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف، وكذلك مواصلة محمد الشامي برنامج التأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

كما استقر مجلس إدارة النادي المصري على تدعيم الفريق البورسعيدي بـ8 صفقات جديدة على الأقل من بينهم عدد من اللاعبين الأجانب المميزين، استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر المصري تكليف ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، برئاسة لجنة التخطيط المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه في قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وكان النادي المصري قد وجه الشكر للثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف، وكذلك محمد دبش، بعد انتهاء عقديهما مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري دون تجديد.