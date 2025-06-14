شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خفاجي تواجه بطلة فرنسا اليوم فى نهائي بطولة سانتياجو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تلتقي البطلة المصرية ملك خفاجي لاعبة الاسكواش، اليوم السبت، مع الفرنسية كاميل سيرم، في نهائي بطولة سانتياجو المفتوحة لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها إسبانيا خلال الفترة بين 10 إلى 14 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

ملك خفاجي تأهلت إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على الإنجليزية توري ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 8-11, 5-11, 12-10, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات من مصر وهن: هنا إسماعيل، رنا إسماعيل، ملك خفاجى، ناردين جرس، نور أبو المكارم، هيا علي.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الحادي عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 26.