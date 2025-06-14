شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يضع خطة إيقاف ميسي قبل مواجهة الأهلى وإنتر ميامى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

يضع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الليلة، خطة محكمة من أجل تضييق الخناق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة التي تجمعهما فجر الأحد فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، فى ظل الخطورة الكبيرة للنجم الأرجنتيني وأهميته مع الفريق الأمريكي.

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ويرغب ريبيرو في اللعب بطريقة تناسب ظروف المباراة من خلال تضييق المساحات أمام ميسي وعدم ترك الحرية للاعب في التحرك بأريحية بين خطوط لاعبي الفريق الأحمر، وينوي تكليف أحد اللاعبين أن يكون قريبا من ميسي وأبرزهم حمدي فتحي وفقا للاعبين الذين سيستقر على الاستعانة بهم في التشكيل الأساسي بتلك المواجهة.

كشف خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، عن الطريقة التي يمكنه من خلالها إيقاف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ريبيرو، فى تصريحات صحفية، "لا أعتقد أنه من الممكن الاستعداد لمواجهة ميسى"، في إشارة للإمكانيات الهائلة للنجم اللاتيني.

وأضاف، "لكن علينا فقط التحلي بالانضباط أمامه، وهناك لحظات سنحتاج فيها للتحكم بالكرة بشكل أكبر قبل أن تصل إليه".

وتابع، "بمجرد أن تصل الكرة إلى ميسي سيتصرف كالمعتاد.. لاعب يحتاج رقابة خاصة، وأعتقد أنه اعتاد على هذا النوع من الرقابة طوال مسيرته، لكنه جزء من فريق جماعي جيد، مع مدرب جيد، لذا سنكون مستعدين جيدًا، وسنرى ماذا سيحدث".

ستكون مواجهة كأس العالم للأندية هي الأولى لميسي ضد الأهلي على الصعيد الرسمي، لكنها الثالثة بشكل إجمالي، بعد مواجهتين وديتين بقميص برشلونة.

وشارك ميسي في مباراة ودية بالقاهرة ضد الأهلي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء القلعة الحمراء وحسمها البارسا برباعية نظيفة، في عام 2007.

وفي عام 2009، وخلال دورة ودية في العاصمة الإنجليزية لندن، قاد ميسي البارسا لرباعية جديدة ضد الأهلي لكن الأحمر سجل يومها هدفاً لتصبح النتيجة 4-1.

وفي المواجهتين لم ينجح ميسي في هز شباك المارد الأحمر وهو ما يريد الأهلي أن يتواصل خلال اللقاء الرسمي المرتقب.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الاحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.