شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيرى يترقب رد الزمالك على سداد القسط الأخير فى صفقة الجفالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى الاتحاد المنستيرى التونسى مع نظرائهم فى الزمالك للحصول على قيمة القسط الأخير فى صفقة أحمد الجفالى جناح الفريق الذى انتقل إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتخلف الزمالك عن سداد القسط الأخير في صفقة الجفالى، والبالغ 300 ألف دولار، خاصة أن الاتفاق تم بين الطرفين على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 500 ألف دولار يسدد منها 200 ألف دولار والباقى يسدد في شهر مايو الماضي.

وترتب على تأخر الزمالك في سداد القسط الأخير من صفقة الجفالى تطبيق غرامة مالية عليه ما يعادل 5 % من قيمة العقد، ما يساوى 25 ألف دولار، ليصبح النادى الأبيض مطالباً بدفع 325 ألف دولار للنادى التونسي.