شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات المنتخبات والحكام الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي صرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالحكام في مختلف الدوريات خلال الأيام القليلة المقبلة، وأيضا صرف المستحقات الخاصة بهم فى بطولة كأس عاصمة مصر، بناءً على طلب لجنة الحكام بوجود متأخرات للحكام لأكثر من شهرين بمختلف المسابقات.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد صرف المكافآت الخاصة بالمنتخب الأول مطلع الأسبوع الجارى، وكذلك الانتهاء من صرف باقي المتأخرات الخاصة بمنتخبات الناشئين.

على صعيد متصل، بدأ هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ، التواصل مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حتى تستطيع رابطة الأندية المصرية المحترفة إعلان جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز الجديد 2025 - 2026 .

ووعد أبو ريدة، خلال اجتماع اتحاد الكرة الأخير، مع الرابطة ومسئولى الأندية بالتواصل مع الكاف بخصوص هذا الأمر، خاصة أنه من الصعب على الرابطة تحديد مواعيد مباريات الدوري إلا بعد معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، منعاً لتعارض مواعيد المباريات المحلية مع مباريات أفريقيا ما يتسبب فى ارتباك الجدول.