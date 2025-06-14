شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نعى محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكتب محمد طارق" إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله".



محمد طارق

من ناحية أخرى، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

وتنوى لجنة التخطيط عدم ترك اللاعبين التى تنتهى عقودهم إلى الوصول إلى فترة السماح التى يمكنهم فيها التوقيع لأى نادٍ، وذلك من خلال التفاوض معهم فى وقت مبكر على تمديد عقودهم، والاتفاق على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

واستقرت لجنة التخطيط على تسويق أى لاعب، مهما كان اسمه، حال مماطلته فى تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، واللاعبون هم نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمد السيد،ناصر ماهر، وأحمد حمدي.