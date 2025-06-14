شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلم تقرير نهاية الموسم من تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة، لاستلام تقريره النهائي عن الفريق واللاعبين الراحلين والمراكز التي يريد تدعيمها، ومناقشة ما قدمه مع الفريق لحسم مصيره سواء بالتجديد أو توجيه الشكر له.

انتهى تعاقد الاسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدارويش فى مباراة انبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق الاصفر المركز الثالث، ولم يحسم مسئولو الإسماعيلى موقفه حتى الآن سواء بالبقاء أو الاكتفاء بالمدة التي خاض بها الدراويش وتوجيه الشكر له

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.

فى سياق آخر، يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهما بإستاد السلام، فيما سيحصل إنبي صاحب المركز الرابع عل مكافآة قدرها مليون و500 ألف جنيه، فيما يحصد سيراميكا على 10 مليون جنيه بعد تتويجه باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه أما البنك الاهلى الوصيف فيحصل على 4 مليون جنيه.

وحقق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركز الثالث فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين الفريقين، في محاولة كلا منهما في تسجيل هدف التقدم ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد السميع هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وعزز نادر فرج تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع من زمن المباراة واستمرت النتيجة بتقدم الدراويش 2-0 حتى نهاية المباراة وحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.