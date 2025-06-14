شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الأهلي لخوض تحدٍ جديد فى مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم بفريق إنتر ميامي الأمريكي فى اللقاء الافتتاحي، فى مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة فى ظل وجود أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي.

ويشارك نادي القرن الأفريقي في المجموعة الأولى، إلى جانب فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، فى مجموعة قوية يتأهل منها فريقان فقط إلى الدور التالي.

وتقام البطولة بنظام جديد، فلأول مرة تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف دول العالم.. وفي التقرير التالي نستعرض معكم أبرز المعلومات المتعلقة بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي.

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مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي vs إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الاحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.