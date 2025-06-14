شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتذار ينهي أزمة أحمد حمدي بعد قرار تحويله للتحقيق فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ينوى الاعتذار لمسئولى نادى الزمالك بعد الأزمة التى نشبت بينهما خلال اليومين الماضيين بسبب تكاليف سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على جراحة الرباط الصليبي.

وأكد مصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حمدى سيعتذر عما بدر منه فى جلسة التحقيق فى الشئون القانونية بنادى الزمالك، وسيترك القرار لمسئولى القلعة البيضاء لاتخاذ القرار المناسب للواقعة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل أحمد حمدي للتحقيق نظراً لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين، ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادئ نادي الزمالك.