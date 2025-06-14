شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات لمنتخبي الشباب والناشئين استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

ينتهي مسئولو منتخب مصر للناشئين والشباب من تقديم طلباتهم الخاصة بالمعسكرات وتقديمها إلى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بعدما نجح منتخبا 2005 و2008 فى التأهل لكأس العالم.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس العالم 2025، تحت سن 17 عامًا في دولة قطر خلال الفترة من 2 إلى 27 نوفمبر المقبل طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، إقامة معسكر تدريبي مغلق خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض غمار بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إنجلترا - فنزويلا - هايتي، ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ستقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025 ، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً من مختلف قارات العالم.