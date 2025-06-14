شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين فى الإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، السبت، اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي لموسم 2025 /2026، بداية من 2005 حتى مواليد 2018، وذلك تحت إشراف محمود جابر رئيس القطاع.

وتنطلق الاختبارات يوميا بداية من الساعة 9 صباحا، عدا يوم الجمعة، وتقام الاختبارات على مدار أيام الأسبوع، بالملعب الفرعي 2، على أن يتم دخول الراغبين في خوض الاختبارات من الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.

فى سياق أخر، يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهما بإستاد السلام، فيما سيحصل إنبي صاحب المركز الرابع عل مكافآة قدرها مليون و500 ألف جنيه، فيما يحصد سيراميكا على 10 مليون جنيه بعد تتويجه باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه أما البنك الاهلى الوصيف فيحصل على 4 مليون جنيه.

وحقق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركز الثالث فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين الفريقين، في محاولة كلا منهما في تسجيل هدف التقدم ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد السميع هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وعزز نادر فرج تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع من زمن المباراة واستمرت النتيجة بتقدم الدراويش 2-0 حتى نهاية المباراة وحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.