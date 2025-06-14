شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة إنتر ميامى الامريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية. وخاض الأهلي معسكراً مغلقاً في ميامي قبل بداية مشوار البطولة، تخلله مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي خسرها بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

ويركز ريبيرو على تحفيظ لاعبيه خطة المباراة التى يأمل الفوز بها لتدشين انطلاقة مبهرة فى مونديال الأندية.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.