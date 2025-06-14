شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم هولندا بهدفين ودياً فى أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 14 يونيو 1928 فاز منتخب مصر على نظيره الهولندى بهدفين مقابل هدف ودياً، بعد انتهاء مباريات المنتخب المصرى فى أولمبياد أمسترادم، التى حقق خلالها المنتخب المصرى المركز الرابع، سجل هدفى مصر الأخوان حودة، سجل السيد إسماعيل الهدف الأول فى الشوط الأول، وأضاف شقيقه محمود الهدف الثانى فى الشوط الثاني، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد.

مثل الفراعنة فى مباراة هولندا كل من:

محمد على رستم، أحمد سالم، محمود سالم، يعقوب "جابر" الصوري، حسن موسي، أحمد سليمان هندنبرج، السيد إسماعيل حودة، على رياض، محمود إسماعيل حودة، محمود مختار التتش، جميل الزبير.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.