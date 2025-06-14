شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكي فى ضربة بداية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تُقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي فى كأس العالم للأندية فجر الأحد على ملعب هارد روك في ميامي إيذاناً بانطلاق النسخة الموسعة الأولى من البطولة.

وحصل إنتر ميامي على مكانه فى كأس العالم للأندية بعد الفوز بدرع الدوري الأمريكي لكرة القدم 2024، ما منحه المقعد المخصص لنادٍ واحدٍ من الدولة المضيفة للبطولة.

فيما يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل فى تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التى تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الامريكى

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 بتوقيت الولايات المتحدة، الثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الاحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.