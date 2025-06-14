شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، وفريق إنتر ميامي الأمريكي، بملعب "هارد روك" الذي يستضيف لقاء الفريقين، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا والثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وسمير عدلي المدير الإداري، وحنان الزيني منسق البعثة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، كما حضر أيضًا مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسئولو إنتر ميامي الأمريكي، وكذلك مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.



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