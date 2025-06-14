الامارات | حسين الشحات.. نجم عربي يهدد عرش بنزيما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل النجم المصري حسين الشحات كتابة سطور مضيئة في تاريخه الكروي، وذلك من خلال مشاركته اللافتة والمتكررة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث بات أحد أبرز الأسماء في تاريخ البطولة بفضل أهدافه الحاسمة وأرقامه المميزة.

ومع انطلاق نسخة 2025 في الولايات المتحدة غداً، يسجل الشحات مشاركته السادسة، ليكون اللاعب العربي والإفريقي الأكثر ظهوراً في تاريخ مونديال الأندية، بعدما خاض 17 مواجهة سابقة في هذا المحفل الكبير.

ويمتلك الشحات أربعة أهداف في رصيده بمونديال الأندية، إذ حضر أول أهدافه رفقة العين في شباك الترجي التونسي خلال نسخة 2018.

وسجل هدفاً بالقميص الأحمر ضد الدحيل القطري في دور الثمانية في نسخة 2020، وفي نسخة 2022 افتتح الشحات أهداف الأهلي في المسابقة بهدف في شباك أوكلاند سيتي، أصبح من خلاله أول لاعب عربي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة.

وأضاف الشحات هدفاً جديداً لرصيده بتسجيله في مرمى اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي نسخة 2023.

وبين طموح شخصي في كسر الأرقام، ورغبة جماعية في رفع اسم الأهلي عالياً، يخوض حسين الشحات مغامرته الجديدة في كأس العالم للأندية 2025، إذ يأمل النجم المصري في فك الشراكة مع الفرنسي كريم بنزيما ليصبح أول لاعب في العالم يُسجل في خمس نسخ، إذ يتعادلان حالياً بالتسجيل في أربع نسخ.

كما يأمل معادلة ليونيل ميسي ولويس سواريز، اللذين سجلا خمسة أهداف في مونديال، بينما يحتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة هدافي البطولة (7 أهداف).