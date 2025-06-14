الامارات | كاكو: فريق العين ليس الحلقة الأضعف في مونديال الأندية.. نمتلك شغف الفوز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب فريق العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، تفاؤله الكبير بشأن مشاركة «الزعيم» في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق غداً في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من خيبة الأمل التي طغت على الموسم المحلي، مؤكداً أن الفريق عازم على استثمار هذه الفرصة، لتقديم صورة قوية تُثبت قيمته القارية والعالمية.

وأكد صانع الألعاب الباراغوياني لـ«الإمارات اليوم»، أن الفريق ينظر إلى كأس العالم للأندية بوصفها تحدياً خاصاً يجب أن يستعد له بأقصى طاقته، وقال: «كنا بحاجة إلى الفوز بالألقاب في الموسم الحالي، وهذا ما سنعمل عليه بشكل أفضل في الموسم المقبل. لدينا الآن مسابقة قوية تنتظرنا، سنواجه فيها أندية: يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي، علينا الاستعداد لهذه المشاركة جيداً».

وعن حظوظ الفريق، رفض كاكو الرؤية القائلة إن العين هو الحلقة الأضعف في مجموعته، مؤكداً: «لا أعتقد ذلك، نحن لدينا فريق جيد جداً، ولدينا شجاعة، ونمتلك شغف الفوز، ونريد الفوز. ولدينا تاريخ قاري، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية».

وأشار إلى أن القرعة وضعت الفريق في اختبار صعب، لكنها أيضاً فتحت أمامه أبواب إثبات الذات أمام عمالقة أوروبا، قائلاً: «أعتقد أن مانشستر سيتي ويوفنتوس فريقان قويان. ستكون هذه هي المرة الأولى التي سنواجههم فيها، لقد عملت بجد من أجل هذه اللحظة. علينا أن نشحن طاقتنا قبل انطلاقة المشوار».

واعترف كاكو بأن الموسم المنصرم لم يكن في مستوى الطموحات بعد خروج الفريق دون أي لقب، وفشله في حجز مقعد مؤهل للمسابقات الآسيوية في الموسم المقبل، لكنه شدد في الوقت نفسه، على أن مونديال الأندية يمثّل صفحة جديدة لبداية مختلفة.

وقال: «أودّ أن أعتذر لجماهير فريق العين عن أننا لم نفز بأي لقب هذا العام، لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في آخر سبع مباريات. الفريق استعاد ثقته بنفسه، الآن نحتاج إلى الراحة والعودة أقوى للموسم المقبل، لدينا مدرب جيد ذو رؤية ثاقبة. هذا مهم جداً لنا».

ولم يُخفِ اللاعب الباراغوياني شعوره بالإرهاق جراء تداخل المشاركات المحلية والدولية، مضيفاً: «في العامين الماضيين ظل الوضع غير طبيعي بالنسبة لنا، بالنسبة لي كنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة، من أجل العودة بصورة أقوى».

ويستهل نادي العين مشاركته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية بمواجهة مرتقبة مع يوفنتوس الإيطالي، الخميس المقبل، على ملعب «أودي فيلد» في العاصمة الأميركية واشنطن. ويواصل الفريق مشواره بلقاء قوي يجمعه مع مانشستر سيتي الإنجليزي في 23 يونيو، على ملعب «مرسيدس بنز استاديوم» في مدينة أتلانتا، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الوداد المغربي في 26 الجاري، على ملعب «أودي فيلد».

ويأتي تمثيل نادي العين لدولة الإمارات في هذه البطولة العالمية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2024، عقب مشوار مميز توّجه باللقب القاري، ليُسجل اسمه كأول نادٍ إماراتي يشارك في النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية التي تضم نخبة من أبطال القارات.

وتتطلع جماهير «الزعيم» إلى أداء مشـرّف يُعزز مكانة الكرة الإماراتية على الساحة الدولية، مستذكرة الإنجاز اللافت في نسخة 2018، عندما بلغ المباراة النهائية في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وهو إنجاز لايزال محفوراً في ذاكرة الجماهير.

• قرعة المونديال وضعت العين في اختبار صعب، لكنها فتحت أمامه أبواب إثبات الذات أمام عمالقة أوروبا.