الامارات | «سلة شباب الأهلي» تخسر برونزية آسيا أمام برانكوز المنغولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق برانكوز المنغولي ببرونزية دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بعد تغلبه أمس، على شباب الأهلي بفارق خمس نقاط وبنتيجة (84-79)، في المباراة التي جمعتهما على صالة «كوكا كولا أرينا»، ضمن اليوم الختامي من البطولة التي استضافتها دبي منذ السابع من الشهر الجاري، بمشاركة تسعة أندية.

وفرط شباب الأهلي في فرصة التتويج الثاني على التوالي، بعد حصده في نسخة العام الماضي الميدالية الفضية، واكتفى بالمركز الرابع.

وغاب عن صفوف شباب الأهلي صانع ألعابه وأفضل لاعبي البطولة، المحترف الأميركي ديشوندري واشنطن، إلا أن الفريق نجح في تحقيق بداية قوية وإنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق 10 نقاط وبنتيجة (46-36) بنيل الأفضلية في نتائج الفترتين الأولى والثانية بواقع (26-17 و20-19). ومع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء الفريق المنغولي واستطاع قلب النتيجة لصالحه مع نهاية الفترة الثالثة بنتيجة (31-18)، لتدخل المباراة في الفترة الرابعة الحاسمة، وعرف من خلالها لاعبو برانكوز كيفية توسيع الفارق وحسم النتيجة (17-15)، والفوز بالمباراة وحصد الميدالية البرونزية.