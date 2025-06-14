الامارات | «الأولمبية الوطنية» تشارك في منتدى الرياضيين الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية، في أعمال منتدى الرياضيين الدولي الـ12 الذي نظمته لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية يومي 11 و12 يونيو الجاري في مدينة لوزان السويسرية، بحضور عضوي اللجنة، محمد الناخي وعائشة جاسم آل علي.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 400 ممثّل للرياضيين من دول العالم، وناقش أبرز القضايا المتعلقة بالرياضيين، وسبل تطوير الدعم المقدّم لهم، من خلال اللجان الأولمبية الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الاستعدادات للدورات الأولمبية المقبلة، وهي في ميلانو كورتينا 2026، ولوس أنجلوس 2028، وجبال الألب الفرنسية 2030، وبريسبان 2032.

وتضمن المنتدى جلسات وورش عمل حول عدد من الموضوعات الحيوية، أبرزها مكافحة المنشطات، والصحة النفسية والاستدامة، والتلاعب بالنتائج، وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى لجان الرياضيين.

ويُعقد المنتدى كل عامين، ويهدف إلى تمكين الرياضيين وتعزيز دورهم في الحركة الأولمبية.