الامارات | بشيرات خرودي تواجه بطلة منغوليا في مونديال الجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة بطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست حالياً، عن مواجهة اللاعبة الإماراتية بشيرات خرودي، نظيرتها المنغولية، لكها سوسوربارام، ضمن منافسات وزن تحت 52 كيلوغراماً للسيدات، وذلك في الدور التمهيدي من البطولة.

وتُعدّ هذه المواجهة تكراراً للقاء سابق جمع اللاعبتين في ختام بطولة أبوظبي غراند سلام 2024 التي توّجت خلالها خرودي بالميدالية الذهبية.

كما وضعت القرعة لاعب المنتخب الوطني نارمند بيان، المصنف رقم 21 عالمياً في وزن تحت 66 كيلوغراماً، في مواجهة اللاعب السنغالي مبوب محمدو المصنف 31، ضمن التصفيات التمهيدية للفئة ذاتها.

ويشارك منتخب الإمارات للجودو في البطولة بكل أوزان الرجال، باستثناء وزن فوق 100 كيلوغرام، وذلك بسبب إصابات لاعبينا في هذه الفئة.

وتقام البطولة في نسختها الـ38 للرجال والـ29 للسيدات، بمشاركة 556 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، من بينهم 20 بطلاً أولمبياً و28 بطلاً عالمياً.

وتبلغ الجوائز المالية للبطولة مليون يورو.