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الامارات | إنزاغي يرحل عن تدريب بيزا الإيطالي

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رويترز - روما 0 تبليغ

  • الامارات | إنزاغي يرحل عن تدريب بيزا الإيطالي 1/2
  • الامارات | إنزاغي يرحل عن تدريب بيزا الإيطالي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيزا الذي سينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل، انفصاله بالتراضي عن مدربه، فيليبو إنزاغي، أمس، بعد أسابيع قليلة من قيادة الفريق للصعود إلى دوري الأضواء.

وقاد إنزاغي - الشقيق الأكبر لسيموني الذي ترك إنتر ميلان، أخيراً، لتدريب الهلال السعودي - بيزا للعودة إلى بعد غياب دام 34 عاماً في موسمه الأول مع النادي. وبدأ مهاجم إيطاليا السابق (51 عاماً)، مسيرته التدريبية في ميلان الذي اعتزل اللعب بقميصه، وتولى المسؤولية في سان سيرو لموسم واحد، قبل أن يصعد بفينيتسيا من الدرجة الثالثة.

ومن المتوقع أن يصبح إنزاعي مدرباً لنادي باليرمو المنافس في دوري الدرجة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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