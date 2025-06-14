الامارات | الفلسطيني عبدول بطلاً للنسخة المشتركة في «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفلسطيني عبدول حسين بالنزال الرئيس للنسخة الدولية المشتركة (العربية والإفريقية)، رقم 59 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي انطلقت أول من أمس، في صالة سبيس 42 في شاطئ الراحة بأبوظبي، وتقام على مدار يومين، وذلك بعد تغلبه على الجزائري سامي يحيى في وزن «الديك»، بالضربة القاضية الفنية في أولى مشاركاته في البطولة.

وشهدت المنافسات أيضاً فوز الكونغولي دييغو باندو، على منافسه الجزائري إسلام مصرف، بعدما تمكّن من إنهاء النزال لصالحه عن طريق تسديد لكمات أرضية متتابعة لخصمه في وزن المتوسط.

حضر البطولة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح الجزيري، والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، منظمة الحدث، فؤاد درويش.

وفي بقية النزالات، فاز الكويتي عبدالله بوشهري على الجنوب إفريقي كول هيننغ، في وزن «الذبابة»، كما نجح اللبناني عمران شعبان في الفوز على الكونغولي غونثر كالوندا نغونزا بقرار الحكام بالإجماع، في وزن المتوسط.

وأعرب البطل عبدول حسين الذي وصل إلى فوزه رقم 13 في مسيرته، والسادس على التوالي، عن سعادته بالتتويج لأول مرة في أبوظبي، كما أعلن أن القادم بالنسبة له سيكون المنافسة على حزام البطولة، والمشاركة في منافسات «يو إف سي» العالمية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، فؤاد درويش، عن سعادته بالانطلاقة الكبيرة لمنافسات النسخة الحالية من البطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف الفئات، على الرغم من إقامة الحدث قبل نهاية الأسبوع.