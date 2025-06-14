شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الأخير، في الساعات الأولى من صباح السبت، على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا لخوض مباراة إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين، وتركيزًا شديدًا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني على الاهتمام بالجوانب الخططية والتكتيكية، في إطار الاستعداد لمواجهات كأس العالم للأندية، خاصة المواجهة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.



تدريب الأهلي



جانب من التدريب



جانب من التدريبات



جانب من مران الأهلي



لاعبي الأهلي خلال التدريب



مران فريق الأهلي