شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلم من ممثل فيفا شهادة المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي، من ممثل "فيفا" شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في التاريخ، خلال تواجده مع بعثة الفريق في ميامي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.