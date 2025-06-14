شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب هارد روك قبل مواجهة الأهلى وإنتر ميامى غدا فى افتتاح مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل ملعب هارد روك، مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، والذى أصبح جاهزًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تبدأ فجر الأحد 15 يونيو الجاري، وسط استعدادات ضخمة وسعة جماهيرية تصل إلى 64 ألف متفرج.

ونشرت صفحة النادي الأهلي جولة داخل ملعب هارد روك قبل مواجهة إنتر ميامي غدًا في افتتاح مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.



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