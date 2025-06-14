شكرا لقرائتكم خبر عن مهدى بلوشى: إنتر ميامى بدون ميسى فريق عادى وعامل الجو فى صالح الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المغربى مهدى بلوشى نجم فريقى نيويورك سيتى الأمريكى ومانشستر سيتى الإنجليزى الأسبق، بأن فريق الأهلى يمتلك قائمة من اللاعبين الأقوياء ولابد من أن يبدأ مواجهة إنتر ميامى بهدوء.

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وأوضح المغربى مهدى بلوشى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 قائلا: "فريق إنتر ميامى الامريكى لا يوجد به لاعبون أقوياء سوى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فقط، وفى حال عدم وجوده سوف يصبح الفريق في المستوى الأقل من العادى".

وأشار بلوشي إلى أن عامل الأجواء سوف يكون في صالح فريق الأهلى، حيث إن الأجواء الأفريقية تتميز بالحرارة العالية، ولاعبو الفريق الأحمر معتادون على هذا الأمر، إنما لاعبو إنتر ميامى يحتاج إلى أجواء باردة ومعتادون على اللعب في درجات الحرارة المنخفضة.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.