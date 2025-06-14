شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان لـ"الخليج 365": أتمنى أن فوز بجميع المباريات لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

قال التونسى محمد على بن رمضان لاعب الأهلى، إن هدف جميع اللاعبين الوصول إلى الدور الثانى من عمر بطولة كأس العالم للأندية، حيث نعمل حاليا على التركيز في كل مواجهة الأولى أمام إنتر ميامى الأمريكى والمواجهة الثانية أمام بالميراس البرازيلى والثالثة أمام بورتو البرتغالى.

وأضاف محمد على بن رمضان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن جميع اللاعبين يتطلعون لتقديم نسخة مميزة من المشاركة الحالية في كأس العالم للأندية، متمنيًا أن يكون إضافة حقيقية للفريق في المرحلة القادمة من مشواره بالبطولة".

وأشار محمد علي بن رمضان إلى صعوبة مواجهة فريق إنتر ميامي، موضحًا أنه يضم عناصر مميزة ولاعبين كبارًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية.

وطالب بن علي من الجماهير بمؤازرة الفريق بكل قوة، وأن يحضروا المباراة، وأتمنى أن نفوز في جميع المباريات لإسعاد الجماهير.