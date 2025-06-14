شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ريبيرو يتحدت عن مواجهة إنتر ميامى فى افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

رصدت كاميرا الخليج 365، المؤتمر الصحفي الخاص خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، الخاص بمباراة إنتر ميامى الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي، إنه جهز فريقه جيداً لمواجهة الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم إنتر ميامى الأمريكي، مؤكداً أنه درس اللاعب جيداً برفقة جهازه المعاون للحد من خطورته، لافتاً إلى أن هناك لاعبين آخرين أقوياء فى الفريق الأمريكى مثل سواريز وبوسكيتس.

وأضاف ريبيرو، خلال تصريحات فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أنه لم ينس خطورة باقى اللاعبين، لأنهم يمتلكون الخبرة، مؤكداً أن وضع خطة لإيقاف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتابع: "لا أشعر أن هناك ضغطا يقع على، أود أن أساعد اللاعبين أن يؤدوا أداءً حسنًا، ونحن نمثل القارة بأكملها ونحاول بذل قصارى جهدنا ولا نشعر بالضغط، وهو ما أقوله دائما ولدي مجموعة تشمل نجوم كبار يمتلكون الخبرة ولديهم خلفية ضخمة على مستوى الألقاب واعتادوا على الفوز ونتطلع للوصول لأدوار متقدمة في البطولة، وكما قلت مستعدون لتحسين فرصنا في الفوز باللقاء".

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واستطرد: "لدينا العديد من التوقعات حول الفريق في البطولة، ونحاول دائما أن نمنح اللاعبين الثقة ليشعروا بالقوة خلال هذه الأسابيع ليطمئنوا بأنهم سيؤدون بشكل جيد، ونحاول وضع خطة للمباراة ليكون لديهم الثقة وهذا ما نفعله لمواجهة الانتقالات".

واختتم: "بالنسبة لي كانت لدي فرصة التعامل مع عديد اللاعبين، وكانت لدي فكرة عن أساليبهم، وهم يحاولون فهم عقلية المنافس، وسنحاول الوصول لنوع من التناغم بين اللاعبين والجهاز الفني وحتى لا نبدو كفريق تم تكوينه في الأيام الأخيرة".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.