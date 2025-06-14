شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أشرف دارى يوجه رسالة إلى جماهير الأهلى قبل مواجهة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

حرص المغربي أشرف داري مدافع النادي الاهلي، توجيه رسالة إلى جماهير الفريق قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولة العالم للأندية 2025.

وقال المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دعمكم بيقوّي اللاعبين وبيصنع الفارق، ونتمني أن نسعدكم ونحقق الفوز بالمباراة والوصول إلى أبعد مدى في البطولة".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.