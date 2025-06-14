شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 – 6 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يفتح مرانه 15 دقيقة لوسائل الإعلام قبل مواجهة إنتر ميامى.

الأهلى يفتح مرانه 15 دقيقة لوسائل الإعلام قبل مواجهة إنتر ميامى

يفتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مرانه على ملعب جامعة نوفا بمدينة ميامي أمريكا، أمام وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

أحمد حمدى يتقدم بطلب جديد إلى الزمالك بشأن تواجده فى ألمانيا

تقدم أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بطلب جديد لمسئولى القلعة البيضاء، بشأن تواجده في ألمانيا، للاطمئنان على عملية الرباط الصليبى.

الأهلي يعلن قائمة كأس العالم للأندية بأرقام قمصان اللاعبين

أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك قائمة الفريق التى تشارك فى كأس العالم للأندية بعد ساعات قليلة، كاشفة عن أرقام قمصان اللاعبين الجديدة.

الزمالك يستفسر من محمد عبد الشافى عن وجهته المقبلة بعد قرار الاعتزال

استفسرمسئولو نادى الزمالك من محمد عبد الشافى عن وجهته المقبلة بعد اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، عقب مباراة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر والتي توج بها الفريق الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

"فيفا" يبرز محمد الشناوي كأحد حراس المرمى بكأس العالم للأندية

أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال استعرض حراس المرمى المشاركين فى بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق بعد ساعات قليلة فى أمريكا.

الوداد المغربى يفاوض على ماهر لتولى تدريب الفريق خلفا لموكوينا

دخل علي ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، قائمة المرشحين بقوة لتولي تدريب فريق الوداد المغربي، خلفًا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل عن الفريق منذ نحو شهر.

محسن عبد المسيح يعلن استقالته من مجلس الإسماعيلى فى بيان رسمي

أعلن محسن عبد المسيح ، عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، استقالته من منصبه فى بيان رسمى عقب انتهاء موسم الدراويش بشكل رسمى أمس بنهاية مباراة إنبى، التى حصل فيها الفريق الأصفر على برونزية كأس عاصمة مصر.