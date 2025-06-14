شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على بن رمضان: ضغط جمهور الأهلى "حافز" وأجيد اللعب فى أكثر من مركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح التونسى محمد على بن رمضان صانع ألعاب فريق الأهلى، بأنه من أصعب المباريات التي خاضها في مسيرته حتى الآن هو تحقيق الفريق الأحمر الفوز في القاهرة أثناء لعبه بقميص الترجى التونسى بهدف دون رد.

وقال التونسى محمد على بن رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت 1: "هدف جميع اللاعبين فى فريق الأهلى الوصول إلى الدور الثانى من عمر بطولة كأس العالم للأندية، حيث نعمل حاليا على التركيز في كل مواجهة الأولى أمام أنتر ميامى الأمريكى ثم على المواجهة الثانية أمام بالميراس البرازيلى والثالثة أمام بورتو البرتغالى".

وأضاف محمد على بن رمضان: "أتمنى مواجهة فريق ريال مدريد الأسبانى والحصول على القميص الخاص بالنجم الفرنسي إمبابى ورقم 5 هو رقمى المفضل".

وتابع: "الضغط الذى يضعه جمهور الأهلى حافز لى أن أقدم مستويات عالية مع الفريق الأحمر، حيث أجيد اللعب في العديد من المراكز وتحت أمر الجهاز الفني والمدير الفني الجديد".

واختتم محمد على بن رمضان حديثه قائلا: "لدينا العزيمة في تقديم مستويات عالية في كأس العالم، حيث يمتلك الأهلي تاريخا كبيرا في القارة الأفريقية، وأتمنى حصد بطولة كأس العالم للأندية".