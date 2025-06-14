شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر ينتظر قرار الأهلى لحسم مصيره.. والزمالك يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، العائد من الإعارة لقطر القطرى، حسم مصيره مع الفريق الأحمر، لبحث العروض التى وصلت له في الفترة الحالية.

وطلب أحمد عبد القادر السماح له بالرحيل نهائياً حال عدم حاجة الفريق لجهوده معه نهاية الموسم الجاري، فيما يتمسك مسئولو النادي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

ورحل عبد القادر عن الأهلي لنادي قطر القطري الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتقرر عودته للنادي بعد انتهاء الإعارة.

عروض أحمد عبد القادر

ويمتلك عبد القادر عروضاً خليجية ومصرية للانتقال إلى أحدها، بعدما نما إلى علمه عدم رغبة الأهلي فى استعادته بسبب الزحمة التى بات يُعاني منها الفريق في مركز الجناح.

ويرغب عبد القادر في الرحيل معن الأهلي نهائياً، لكن الإدارة الحمراء تُفضّل الإعارة مرة ثانية، وهو ما سيتحدد خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للأهلى بعد العودة من أمريكا.

على الجانب الآخر، يترقب مسئولو نادى الزمالك مصير اللاعب مع الأهلى، تحسبا لرحيله والدخول في مفاوضات مع اللاعب لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل، خاصة أن الأبيض يعانى من نقص واضح في هذا المركز ويفكر بقوة في تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.