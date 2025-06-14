شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخسر برونزية أفريقيا لأندية السلة BAL أمام الجيش الرواندى 123 – 90 والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى أمام نظيره الجيش الرواندى APR بنتيجة 123- 90، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أفريقيا لأندية السلة BAL، التى تقام بجنوب أفريقيا.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بترو دى لواندا الأنجولى بنصف النهائى، بنتيجة 74-96.

وصعد الاتحاد السكندرى لنصف نهائى بطولة أفريقيا لأندية السلة بالتغلب على الفتح الرباط المغربى الأحد الماضى، وكان يترقب الفائز من مواجهة المنستيرى وبترو دى لواندا، والتى حسمها الأخير، ليلتقى مع زعيم الثغر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع الجيش الرواندى فى الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعبا، هم كل من: أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.