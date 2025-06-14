شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان: تأخير الانضمام للأهلى "نصيب" وكنت أتمنى اللعب مع معلول هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسى محمد على بن رمضان لاعب وسط فريق الأهلى، أن تأخير الانضمام إلى القلعة الحمراء كان "نصيب" فقط، والمفاوضات سارت بشكل طبيعى مع الفريق المجرى ولم يحدث أى أزمات.

وقال التونسى محمد على بن رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت 1: "لا توجد مفاضلة منى على اختيار الانضمام إلى فريق الاهلى عن الانضمام إلى الترجى، حيث لا توجد مفاوضات من الأساس مع الفريق التونسى".

وأضاف محمد على بن رمضان: "الأهم بالنسبة لى حاليا هو إسعاد جمهور الأهلى، وسأحتفل معهم في حال تسجيلى أول أهدافى بالقميص الأحمر، وأسعى أن أكون ضمن أساطير النادى مثل زملائى اللاعبين التوانسة على مر التاريخ".

وتابع: "قمت بالحديث مع زميلى على معلول، وقام بشرح كافة الأمور، وأن النادى الاهلى دائما مستقر ويشهد العديد من الإنجازات، وكنت أتمنى استمراره الموسم المقبل للعب مع بعض داخل الفريق".

واختتم محمد على بن رمضان حديثه قائلا: "كان هناك ترحيب كبير من لاعبين الأهلى أثناء المقابلة الأولى ومحمد مجدى "أفشة" يعطى روح وطاقة إيجابية للفريق وإمام عاشور تحدث معى عن بعض الأمور".