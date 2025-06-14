شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب تجديد إعارة محمد رضا بوبو أو شرائه من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى سيراميكا تجديد إعارة محمد رضا بوبو أو شراء عقده نهائيا من بيراميدز، بعد ظهور اللاعب بشكل مميز مع الفريق خلال فترة الإعارة.

وحصل فريق سيراميكا على خدمات محمد رضا بوبو في يناير الماضى لمدة 6 أشهر لتدعيم وسط الملعب، وظهر اللاعب بشكل رائع ومؤثر مما جعل على ماهر المدير الفني يطلب استمراره سواء بالإعارة أو الشراء.

ويعود الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد رضا بوبو إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارتهما لسيراميكا بجانب عبد الله مجدى، بعدما نجح سيراميكا في تفعيل بند شراء الثنائى فخرى لاكاى وإسلام عيسى.

وتوج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.

وتوج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.