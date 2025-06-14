شكرا لقرائتكم خبر عن بعدسة الخليج 365.. شاهد ملعب "هارد روك" قبل مواجهة الأهلى وإنتر ميامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تتجه الأنظار نحو ملعب "هارد روك"، الذي يستضيف مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، والذى أصبح جاهزًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تبدأ فجر الأحد 15 يونيو الجاري وسط استعدادات ضخمة وسعة جماهيرية تصل إلى 64 ألف متفرج.

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ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في البطولة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، حيث يسعى الفريق المصري لتقديم أداء قوي في أول نسخة موسعة من مونديال الأندية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويستهل الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.



أرضية الملعب



تظبيط وتجهيز أرضية الملعب



جانب من ملعب المباراة



ستاد هارد روك جاهز لمباراة الأهلى وإنتر ميامى



ستاد هارد روك



شعار الأهلى وميامى على لوجة الملعب



مدرج مشجعي الأهلي



مدرجات الملعب



ملعب المباراة



ملعب مباراة الأهلى وميامى



ملعب مباراة الأهلي وأنتر ميامي



ملعب مبارة الافتتاح