شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من محمد عبد الشافى عن وجهته المقبلة بعد قرار الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

استفسرمسئولو نادى الزمالك من محمد عبد الشافى عن وجهته المقبلة بعد اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، عقب مباراة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر والتي توج بها الفريق الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في التعرف على رغبة عبد الشافى، سواء بالعمل الفني أو الإدارى، لتجهز منصب له داخل القلعة البيضاء، تقديراً لدوره الكبير مع النادى وما قدمه من عطاء مع القلعة البيضاء.

ويبحث مجلس إدارة نادى الزمالك، بقيادة حسين لبيب، حالياً إقامة حفل تكريم لمحمد عبد الشافى بعد المسيرة التاريخية التى صنعها بالقميص الأبيض، وعقب قرار اعتزال الساحرة المستديرة عن عمر 39 عاما بعد تتويج فريقه بطلاً لكأس مصر.

وغاب عبد الشافي عن نادي الزمالك، طوال الموسم الجاري؛ ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، وبدأ اللاعب مسيرته مع نادي الزمالك في 2009 قادمًا من نادي غزل المحلة.

ورحل محمد عبد الشافي عن نادي الزمالك في 2014 إلى أهلي جدة على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل نهائيًا إلى النادي السعودي بنهاية الموسم ويستمر لمدة 4 مواسم مع الفريق، وعاد في 2019 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أهلي جدة، وخاض 235 مباراة مع الزمالك، سجل 11 هدفًا وصنع 18 آخرين.