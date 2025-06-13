شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية.. تاريخ مواجهات ميسى ضد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

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ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

الأسطورة الأرجنتينية ميسي سيخوض مباراته الرسمية الأولى أمام الأهلي لكنها ستكون الثالثة بشكل عام خلال مسيرة النجم الأرجنتيني.

كما سبق لبطل كأس العالم للمنتخبات 2022 بقطر اللعب أمام لاعبين مصريين في مسابقات مختلفة، أبرزها أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019. ميسي خاض مباراتين وديتين أمام الأهلي (2004-2007) ولم يسجل. ميسي واجه منتخب مصر للشباب (2005) وسجل هدفا، ولكنه غاب عن مواجهة مصر والأرجنتين الودية 2008.