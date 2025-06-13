شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية.. تاريخ مواجهات ميسى ضد المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 13 يونيو 2025 08:30 م
يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.
ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.
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ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
الأسطورة الأرجنتينية ميسي سيخوض مباراته الرسمية الأولى أمام الأهلي لكنها ستكون الثالثة بشكل عام خلال مسيرة النجم الأرجنتيني.
كما سبق لبطل كأس العالم للمنتخبات 2022 بقطر اللعب أمام لاعبين مصريين في مسابقات مختلفة، أبرزها أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.
ميسي خاض مباراتين وديتين أمام الأهلي (2004-2007) ولم يسجل.
ميسي واجه منتخب مصر للشباب (2005) وسجل هدفا، ولكنه غاب عن مواجهة مصر والأرجنتين الودية 2008.
قدم ليونيل ميسي نفسه نجما لامعا فى سماء كرة القدم حينما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم للشباب 2005 التي أقيمت بهولندا.
ميسي واجه منتخب مصر للشباب فى افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
المباراة التي أقيمت يوم 14 يونيو 2005 وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد سجلهما ليونيل ميسي في الدقيقة (46) وبابلو زاباليتا عند الدقيقة (89).
ميسي واصل مشواره في البطولة حتى الحصول على اللقب، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.مئوية الأهلي
شارك ليونيل ميسي مع برشلونة في احتفالية الأهلي بمرور 100 سنة على تأسيسه.
وشارك ميسي في المباراه التي أقيمت يوم 14 يونيو 2005 وانتهت بفوز الفريق الإسباني 4 – صفر، على ملعب استاد القاهرة.ودية ويمبلي
شارك ليونيل ميسي في فوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 4-1، في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات كأس ويمبلي الودية.
سجل رباعية برشلونة كل من بويان كركيتش، وجوزيه منويل وجيفرين سواريز و بيدريتو رودريجز، بينما سجل هدف الأهلي لاعبه هاني العجيزي في المباراة التي أقيمت يوم 26 يوليو 2009.صاروخية النني
ليونيل ميسي قاد برشلونة للفوز على أرسنال يوم 16 مايو 2016 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب كامب نو وانتهت بفوز برشلونة 3-1 شهدت تسجل هدف رائع من المصري محمد النني حينما كان لاعبا لنادي أرسنال، لكن أهداف ميسي ونيمار وسواريز منحت التفوق للنادي الكتالوني.أمام صلاح
ميسي خاض مواجهتين أمام محمد صلاح، جاءت المواجهة الأولى حينما كان صلاح لاعبا في روما الإيطالي.
وشارك ميسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن دو المجموعات لدوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2015.
المواجهة الثانية جاءت في 1 مايو 2019 حينما فاز برشلونة على ليفربول 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سجل ميسي هدفين منهم.
مباراة الإياب التاريخية التي حسمها ليفربول بنتيجة 4-0 غاب عنها محمد صلاح بسبب الإصابة، ولم ينجح خلالها ميسي في إنقاذ برشلونة.
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